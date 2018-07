Thiago Galhardo evita culpar altitude por derrota do Vasco e crê na virada em São Januário

Após a derrota para a LDU na noite desta quarta-feira, o meia Thiago Galhardo e o volante Andrey apontaram o desgaste da altitude de Quito como principal motivo do resultado não favorável para o Vasco da Gama.



Autor do único gol vascaíno, Thiago Galhardo falou sobre a dificuldade em campo e a sequência dos últimos jogos. O atleta também pediu apoio dos torcedores no jogo da volta, em São Januário, pela Sul-Americana.



“São quatro jogos em dez dias, é uma viagem muito ddesgastante. A diretoria e a comissão técnica fizeram de tudo para ajudar. A bola mais rápida, é algo diferente. Não podemos colocar a culpa na altitude. O desgaste foi grande. Fizemos um bom jogo. Acredito que vamos levar o confronto para o nosso caldeirão. Junto com a nossa torcida, como foi contra o Bahia tenho certeza que vamos reverter esse resultado em casa", afirmou.



Assim como Galhardo, o volante Andrey afirmou que os efeitos foram peças chaves para o enfraquecimento da equipe no jogo e citou a partida maçante diante do Grêmio no último domingo.



"Tivemos muita dificuldade para respirar. Nos sentimos mais lentos. Viemos de uma partida muito desgastante contra o Grêmio. A LDU tirou vantagem disso tudo. Acho que fizemos um bom jogo. Dentro de São Januário tenho certeza que podemos inverter o placar", completou.