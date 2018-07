Goleiro Henrique Cucato se espelha em Ederson para brilhar no  Audax

Quem aproveitou muito bem o período de convivência com o goleiro da seleção, foi o amigo Henrique Cucato. O jovem goleiro do time sub-20 do Audax comentou a oportunidade de treinar com um dos principais goleiros do futebol mundial na atualidade.

"O Ederson é um grande goleiro! Nosso conterrâneo, que hoje é valorizado mundialmente. Sem dúvidas, é um espelho. Foram dias de muito aprendizado e me senti honrado com a oportunidade. Só tenho que agradecer e desejar uma temporada ainda melhor no City", disse Cucato.

Cucato vem se destacando no Campeonato Paulista Sub-20 na meta do Audax, ele é um dos responsáveis pela ótima campanha do time na primeira fase. O jovem goleiro comentou o bom momento da equipe na competição e mostrou confiança para a sequência.

"Estamos felizes com o desempenho da equipe e com a conquista do primeiro objetivo, que era a classificação. Trabalhamos forte nesse período sem jogos para corrigirmos algumas falhas e, consequentemente, melhorarmos o nosso desempenho para irmos o mais longe possível", concluiu o arqueiro.

Após um mês de pausa, o Audax inicia sua caminhada na segunda fase neste final de semana. No sábado (28) a equipe visita a Ponte Preta, às 15h, no Leonardo Barbieri, em Águas de Lindóia.