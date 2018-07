Botafogo se posiciona sobre manifestações em General Severiano

Na última quarta-feira (25) a torcida do Botafogo organizou um protesto em frente a sede do clube em General Severiano, onde ocorreu a reunião do conselho deliberativo, que culminou no adiantamento de receitas de TV referentes ao ano de 2019, adiantamento esse que a torcida era contrária.

Durante a manifestação, alguns torcedores invadiram a sede causando um grande tumulto. Algumas portas e cadeiras foram quebradas, vidros espalhados, uma confusão enorme partindo dos torcedores que queriam atacar dirigentes, o presidente e membros do clube.

Nesta sexta (27), o clube resolveu se pronunciar por meio de uma nota oficial em seu site, afirmando que repudia os atos e irá tomar providências judiciais visando punir os responsáveis, confira na íntegra a nota postada pelo clube.

"O Botafogo de Futebol e Regatas vem a público expressar o seu absoluto repúdio à invasão à sede de General Severiano, ocorrida na noite de quarta-feira (25/7), durante a Sessão Extraordinária do Conselho Deliberativo. Além dos lamentáveis atos de violência que colocaram em risco a segurança dos presentes, houve considerável prejuízo ao patrimônio do Clube com danos à estrutura histórica do Salão Nobre, o que é inadmissível.

O Botafogo FR informa ainda que apresentou, nesta sexta-feira (27/7), as informações coletadas às autoridades policiais e ao Ministério Público de modo a responsabilizar os seus autores.

Tratou-se de uma ação criminosa prévia e intencionalmente organizada por pessoas que querem prejudicar o Botafogo de Futebol e Regatas, às quais responderão por seus atos ilícitos nas esferas cível e penal.

A ação criminosa não impediu o Conselho Deliberativo de realizar a reunião que foi corretamente convocada e aprovar todas as medidas necessárias ao regular desenvolvimento das atividades do Botafogo de Futebol e Regatas.

O Conselho Diretor não se intimidou e não se intimidará com ações criminosas e gostaria de reafirmar que está sempre aberto ao diálogo construtivo com todos os botafoguenses que realmente queiram colaborar com o soerguimento do Clube, iniciado no final de 2014. Reafirmamos ao quadro social e à torcida botafoguense que estamos trabalhando para superar a grave crise financeira, fruto do enorme passivo herdado.

Botafogo de Futebol e Regatas”.