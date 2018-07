Santos segue preparação para jogo contra o América/MG neste domingo (29)

O Santos realizou na tarde desta sexta-feira (27), o primeiro treinamento com a presença de todos os jogadores, na preparação para o confronto direto contra o América/MG, neste domingo (29) às 19h pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Uma vitória contra o Coelho distanciará ainda mais o Peixe da zona do rebaixamento. Atualmente, o Alvinegro da Vila é o 15º colocado no Brasileirão com 16 pontos.

Apesar de expulso na partida contra o Flamengo, na quarta-feira (25), o técnico interino Serginho Chulapa comandou as atividades da equipe nesta tarde, assim como no treino realizado nesta quinta (26). O preparador de goleiros Arzul auxiliou na preparação e comandará o time neste domingo.

Chulapa dividiu a equipe para realizar treino tático usando o meia Bryan Ruiz como coringa, que se destacou no treinamento com boas assistências sem muito esforço. Além disso, os jogadores realizaram trabalhos de finalização e jogadas de bola aérea.

David Braz e Jean Mota, que cumpriram suspensão treinaram com os "jogadores reservas" e podem perder a posição na próxima partida.

Neste sábado (28), o Peixe realiza o último treino antes da partida contra o Coelho, às 9h, no CT Rei Pelé. A atividade será aberta e o time deverá ser esboçado pela única vez antes do jogo contra o América.