Interessado em Felipe Saraiva, Sport negocia troca de jogadores com Ponte Preta

Sport e Ponte Preta esperam trocar um atacante por outro em breve. O Leão tem interesse em Felipe Saraiva, da Ponte, e pretende disponibilizar Juninho Piauiense para selar o negócio. As negociações estão em estágio avançado, mas ainda não se sabe se será uma troca definitiva ou apenas empréstimo.

Juninho Piauiense, de 19 anos, foi destaque no Sport ano passado, mas acabou afastado por problemas extra-campo. O jogador é responde processo por agressão contra a ex-namorada. Esse ano, no clube leonino, não teve boa relação com o ex-técnico, Nelsinho Baptista e acabou sendo afastado por indisciplina.

Recentemente, o jogador tinha sido emprestado ao Ceará, onde não teve espaço no time titular e fez apenas 5 partidas, sem marcar gols. Felipe Saraiva faz parte do elenco da Macaca desde o ano passado. Vindo do São Paulo, o jovem de 20 anos tem ganhado espaço no time e tem 4 gols na temporada. Em 50 jogos pela Ponte, marcou 5 vezes.

O Sport já tinha sondado André Luis, artilheiro da Ponte Preta nesta edição da Série B, mas não obteve sucesso. Além de Juninho, o time de Campinas ainda espera anunciar até mais dois reforços até o fim de semana.