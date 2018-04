Diretorias acertam bases salariais, e atacante Carlos Henrique fica próximo do Sport

A VAVEL Brasil coletou informações novas em parceria com Vitor Lira junto ao empresário do atacante do Londrina, Carlos Henrique. O jogador interessa o Sport. O jogador foi vice-artilheiro do Paranaense e sonha em jogar a elite do futebol brasileiro. O Leão da Ilha segue em preparação para a Série A do Campeonato Brasileiro e está à procura de um atacante com as características de Carlos Henrique. Miguel Calluf, principal representante do atleta, já havia confirmado o interesse do jogador em atuar na equipe rubro-negra.

A novidade é que a questão salarial entre Carlos Henrique e Sport que já foi acertada segundo o próprio empresário. “Até baixamos o salário dele para ajudar na negociação”. A expectativa agora gira em torno do acerto entre os clubes. O Londrina que havia pedido um valor que assustou o Sport está cada vez mais perto de um denominador comum que agrade ambas as equipes. O presidente do Londrina, Claudio Canuto e o executivo de futebol do Sport, Klauss Câmara são os responsáveis pela negociação entre os clubes.

Miguel já disse que o negócio tem que ser bom para todos e que o atleta, que é grato ao clube, não quer de forma nenhuma prejudicar o Tubarão que abriu as portas e colocou o jogador em evidência no futebol nacional. O empresário também confirmou que negócio será empréstimo de um ano com opção de compra no fim do contrato. As informações sobre o valor do negócio não foram informadas pela diretoria, afirmou Miguel.

A previsão é que o negócio se concretize na próxima segunda-feira (16), o Sport tem pressa em anunciar o reforço. Depois de perder André e afastar o garoto da base Juninho por indisciplina não restou a equipe muitas opções para a frente de ataque, a comissão técnica vê em Carlos Henrique o jogador indicado para suprir as necessidades da equipe rubro-negra. Apesar da pouca idade, a boa temporada na Série B de 2017, com 11 gols marcados, e o início da temporada de 2018 com seis gols marcados em 13 jogos creditam o jogador para um passo importante na carreira.

O empresário também afirmou que Juninho pode se tornar jogador do Londrina, como uma maneira de preencher a lacuna no elenco da equipe bicolor. Assim, as duas equipes chegam em um acordo para que o setor ofensivo de ambos sejam supridos de uma maneira que agrade tanto os gestores como os treinadores dos dois clubes.

Na reta final de preparação, as duas equipes entram em campo no próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Londrina recebe o Boa Esporte no Estádio do Café às 16h30 do sábado (14), pela estreia na Série B. Por sua vez, o Sport encara o América-MG na Arena Independência, às 11 da manhã do domingo (15), pela rodada inaugural da Série A.