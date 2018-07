Leandro Castán se aproxima de retorno ao Brasil para defender o Vasco

Sem atuar pela Roma, o zagueiro Leandro Castán poderá voltar ao Brasil em um possível contrato com o Vasco da Gama. O único impasse para o retorno do jogador é o contrato com os romanos até 2020.



Fora dos planos do clube italiano, o atleta confirmou em entrevista ao Uol, a vontade de sair da Roma:" A única coisa que sei no momento é que tenho dois anos de contrato com a Roma e estou tentando a rescisão", declarou.



Titular por duas temporadas na Roma, o zagueiro perdeu espaço e acabou rodando por clubes menores da Itália como Sampdoria, Torino e Cagliari. Em 2014 foi diagnosticado com tumor, o que ocasionou em uma precoce aposentadoria.



O atleta possui um acordo verbal com o Vasco, que aguarda a saída para assinar com zagueiro. No Brasil, foi campeão Brasileiro e da Libertadores com o Corinthians, que até tentou o retorno mas as conversas não evoluíram.