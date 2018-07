Carlos Sánchez treina pela primeira vez em reapresentação do Santos

Contratado com status internacional, o volante Carlos Sánchez participou da sua primeira atividade com o Santos nesta segunda (30), na reapresentação do elenco após a derrota para o América-MG neste domingo (29) pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Juntamente com os titulares contra o Coelho, Sánchez realizou apenas um trabalho físico na academia, não vindo à campo.

Apenas os jogadores que não iniciaram a partida contra o América/MG estiveram no gramado na reapresentação, entre eles o meio campista Bryan Ruiz, que também foi contratado no meio da temporada.

Tanto Bryan como Sánchez não tiveram seus nomes regularizados no Boletim Informativo Diário da CBF e correm o risco de não atuar pela Copa do Brasil, já que o Santos tem até essa segunda para inscrever os jogadores que atuarão pela competição nacional. O Peixe encara o Cruzeiro pela partida de ida das quartas de final do torneio nesta quarta (1) na Vila Belmiro, e essa é a última fase onde podem ser inscritos novos jogadores.

Sánchez foi anunciado oficialmente pelo Santos na última terça (24), mas precisou retornar ao México, onde estava jogando na última temporada, para regularizar a sua mudança. O jogador também aproveitou para ter um breve descanso, já que atuou pela Copa do Mundo e não teve férias na intertemporada.