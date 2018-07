Ricardo Gomes admite que Cuca não estava entre primeiras opções

Antecipado pela imprensa, o Diretor Executivo de Futebol, Ricardo Gomes, confirmou o acerto do Santos com Cuca como treinador até dezembro de 2019. Na segunda-feira passada (23), no anúncio da demissão de Jair Ventura, Ricardo havia comentado que tinha a preferência de dois nomes para assumir o comando técnico do Peixe, mas nesta segunda admitiu que Cuca não estava entre esses nomes. Ricardo ainda disse que a negociação foi rápida, inciando nesta manhã e concretizando-se no início desta tarde.

"Nome chegou há poucos dias. Eu saí daqui segunda-feira e eu falei que tinha dois nomes. E trabalhei nesses dois nomes. E depois apareceu essa possibilidade. Quando eu tive esse acordo com o presidente, começamos a trabalhar. Não foi difícil. Passamos a negociar hoje de manhã, com duas ou três horas de negociação", disse Ricardo Gomes.

O executivo de futebol elogiou o novo técnico do Santos e confia que Cuca saberá lidar com a pressão. 16º colocado no Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, o Peixe pode até encerrar essa rodada na zona de rebaixamento, caso o Bahia pontue na noite desta segunda (30).

"Cuca tem uma maneira de trabalhar que vai ajudar bastante e por isso a escolha. Ele conhece e já passou por isso, provou competência. Conhece bem a situação, conhece o time, isso é importante, e vamos sair dessa", comentou o executivo de futebol.

Cuca deve ser anunciado nesta terça (31) e tem grandes chances de estrear oficialmente já nesta quarta (1), quando o Santos recebe o Cruzeiro pela jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro.