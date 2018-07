Ricardo Gomes praticamente descarta renovação com Cittadini

A novela da renovação entre Cittadini e Santos está próxima de ter um desfecho negativo para o Peixe. Em entrevista coletiva concedida pelo executivo de futebol Ricardo Gomes nesta segunda (30), o diretor afirmou que a renovação de contrato com o meia foi praticamente descartada. Mesmo assim, Ricardo Gomes ainda mantém a esperança de uma reviravolta e independetemente do acordo não ser firmado o dirigente assegurou que Cittadini não será "rebaixado" ao Santos B, como chegou a ser cogitado.

"É verdade que um pouco atrasado em relação à renovação, e será muito difícil de acontecer. Está complicado e tem poucas chances", disse Ricardo.

A negociação pela renovação com Léo Cittadini iniciou em maio, mas uma série de impasse impediu que concretizasse, mesmo o presidente José Carlos Peres afirmando na ocasião que a negociação estava bem encaminhada.

Na pausa para Copa do Mundo, Cittadini chegou a ir à Portugal para acertar com o Benfica, mas a negociação não foi concretizada. O contrato do atleta com o Peixe tem duração até o fim da temporada, mas ele já pode assinar pré-contrato com outro clube.

A princípio o principal problema era a pedida salarial, de 150 milhões de reais. Na sequência, o problema foi o valor da multa, já que o Santos queria fixá-la em 50 milhões de euros, o que foi recusado pelos agentes do jogador que via o valor alto numa perspectiva futura de venda para o futebol europeu.

Mesmo com a dificuldade da renovação, Ricardo Gomes ainda mantém a esperança, principalmente após a chegada de Cuca como novo treinador.