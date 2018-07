Ricardo Gomes promete novos reforços de peso para o Santos: "Teremos boas notícias"

Novas contratações deverão ser anunciadas em breve pelo Peixe, em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (30) no CT Rei Pelé o Executivo de Futebol, Ricardo Gomes afirmou que segue no mercado em busca de novas contratações, principalmente de um centro avante, após críticas por boa parte da torcida após a partida deste domingo (29) contra o América-MG, e pedido de um novo "camisa 9" pelo técnico interino Serginho Chulapa, após a partida.

“Tem nomes na mira e teremos boas notícias nos próximos dias. Não é de agora. É mais um 9 com talento, não tem que ser qualquer 9. Teremos boas notícias nos próximos dias”, afirmou Ricardo Gomes.

O Santos tem na mira os centroavantes Jonas, do Benfica-POR, e Germán Cano, do Independiente Medellín-COL. Os nomes agradam o presidente santista, José Caos Peres.

O uruguaio Joaquín Ardaíz, do El Tanque Sisley, também é uma opção, porém a proposta enviada pelo Peixe em primeiro momento foi recusada. Derlis González está próximo do acerto, mas o jogador não atua como referência no ataque, e sim atua pelos lados do campo