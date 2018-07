Santos encaminha acerto com atacante Derlis González

A negociação do Santos com o atacante Derlis González está próxima de ter um desfecho positivo. De acordo com a Gazeta Esportiva, o jogador já assinou a sua via de contrato e viaja ao Brasil para oficializar a contratação.

Embora descartado semana passada, a negociação entre Santos e Derlis ganhou força novamente no sábado (28). Em contato com a reportagem da Vavel Brasil, o pai do jogador, Pablo González, confirmou a retomada das negociações e o acerto de Derlis com o Peixe.

O executivo de futebol Ricardo Gomes, em entrevista coltiva concedida na tarde desta segunda (30), também confirmou o acerto, que, segundo ele, pode ter desefecho ainda hoje.

"Derlis está caminhando muito bem agora, temos boas notícias no decorrer do dia", disse Ricardo.

O meia Vitor Bueno será envolvido na troca com Derlis González. O jogador já está na Ucrânia e defenderá o Dínamo de Kiev.