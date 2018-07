Santos pode ter três desfalques para a partida contra o Cruzeiro

O Peixe pode ter até três desfalques na partida de quarta-feira (1) contra o Cruzeiro, válida pelo jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil, às 19h30, na Vila Belmiro. Os atacantes Rodrygo (com contusão no tornozelo esquerdo) e Eduardo Sasha (uma contusão na coxa esquerda), seguem como incógnitas, já Lucas Veríssimo (que se recupera de lombalgia) tem siutação mais delicada e o desfalque mais provável. Os três jogadores passarão por avaliações médicas durante o treinamento desta terça (1), véspera do confronto contra a Raposa.

Rodrygo e Sasha atuaram na derrota do Santos diante o Amética-MG neste domingo (29), já Veríssimo se contundiu contra o Flamengo na última quarta-feira (25). Enquanto o "Raio" sofreu uma pancada na tornozelo no final da partida contra o Coelho, Sasha sentiu a coxa no final do primeiro tempo e nem retornou para a etapa final, o "camisa 27" já havia sentido a coxa contra o Flamengo, mas na ocasião a lesão foi na coxa direita. Já Lucas, faz tratamento na academia e mesmo sendo avaliado na terça tem chances mínimas de enfrentar o Cruzeiro.

Caso se confirme a lesão dos três jogadores, o técnico Cuca, que estreia no comando do Peixe nesta quarta, terá dor de cabeça para montar o time. O novo técnico do Santos realizará o único treinamento antes da partida pela Copa do Brasil nesta terça, antes de ser apresentado no CT Rei Pelé.