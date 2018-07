Santos anuncia contratação por empréstimo de Derlis González

Google Plus

Agora é oficial: o atacante Derlis González é o novo reforço do Santos para a temporada 2018. O atacante paraguaio assinou contrato de empréstimo na manhã desta terça (1) após longa negociação que chegou até ser encerrada há duas semanas, devido algumas exigências feita pelo jogador, como carro, casa e passagens aéreas. O acordo envolveu a ida do meia Vitor Bueno para o Dínamo de Kiev/UCR, também por empréstimo. Ambos os jogadores terão vínculo de dois anos com os clubes que defenderão.

Segundo a Gazeta Esportiva, que antecipou a informação do acerto, tanto Derlis quanto Vitor renovaram seus vínculos com Dínamo e Santos respectivamente e terão o mesmo valor fixado de compra ao final do empréstimo.

O Twitter oficial do Peixe publicou nesta manhã uma foto de Derlis assinando contrato com o Santos, o jogador já havia acertado a sua vinda ainda no Paraguai, mas viajou ao Brasil pra firmar oficialmente o negócio.