Em apresentação, Cuca garante que não quer apenas salvar o Santos do rebaixamento

Depois de dez anos, Cuca está oficialmente de volta ao Santos, e o técnico já comandou o seu primeiro treinamento na tarde desta terça (31), mas antes da primeira atividade em campo o treinador concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Rei Pelé. O treinador volta a trabalhar após nove meses, o seu último trabalho foi no Palmeiras, clube que deixou em outubro de 2017. Em 2008, Cuca comandou o Santos por 14 partidas, não deixando saudades, já que somou sete derrotas e apenas três vitórias.

Assim como na passagem anterior, Cuca assume o Peixe na zona do rebaixamento, mas não quer manter essa condição por muito tempo.

"Eu não quero passar pelo Santos com um treinador que não deixou o Santos cair. Isso não é título nenhum. Quero marcar meus nomes e ter conquistas, e dependo exclusivamente dos jogadores. Vou dar meu máximo para tirar o máximo deles", falou Cuca.

O treinador vê como principal diferença em relação a sua primeira passagem é motivação. Segundo o novo técnico do Peixe, hoje ele está motivado.

"Hoje estou completamente motivado, renovado, pronto para dar meu máximo. Lá (2008) eu estava esgotado, fiquei menos de um mês e pedi para eu ir. Hoje é diferente, me sinto renovado e com muita vontade de me ajudar", comentou o treinador.

Cuca já terá pela frente uma sequência complicada, com muitas viagens. Depois de disputar três jogos seguidos em casa — o último nesta quarta (1) — o Peixe terá cinco das próximas seis partidas fora, e Cuca já garantiu que mesmo contrariando os jogadores, não fará “bate e volta” em Santos.

"Jogadores vão ficar p..., mas não faz mal. Vamos ficar direto e depois a gente passa, quando as coisas estiverem certinhas damos uma folguinha", disse Cuca.

E o técnico já terá uma partida decisiva pela frente, quando enfrenta o Cruzeiro nesta quarta (1) pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro.