Sport anuncia contratação do goleiro Luan Polli, ex-Boa Esporte

O Sport anunciou na tarde desta terça-feira (31), a contratação do goleiro Luan Polli, de 25 anos. O arqueiro assinou contrato até maio de 2019 e já se apresentou e treinou no CT do clube.

Catarinense de Meleiro, Luan começou na base do Figueirense e teve ainda passagens pelo Flamengo e Boa Esporte antes de ser contratado pelo Naxxar Lions, de Malta. No Boa, foi titular em 2017 antes da curta e polêmica passagem de Bruno pelo clube, retomando a posição posteriormente. Mesmo assim, perdeu espaço e pediu liberação para deixar a equipe.

"É um orgulho vestir essa camisa do Sport, um gigante do cenário nacional. Para mim é uma conquista na minha carreira, e as expectativas são as melhores possíveis. Vou trabalhar para conquistar o meu espaço e quem sabe dar muitas alegrias ao torcedor", disse.

O goleiro deve ter espaço na equipe reserva do Leão, com a saída de Agenor. O prata da casa Maílson teve seu contrato renovado esse ano até 2021, mas ainda é tratado como uma promessa. Ao lado do lateral-esquerdo Jean, que veio do Tubarão-SC, essa se torna a segunda contratação do rubro-negro desde a pausa para a Copa do Mundo.