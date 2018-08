Volante Igor Maduro chega ao Atlético-MG por empréstimo junto à Ponte Preta

O Atlético-MG acertou o empréstismo, junto à Ponte Preta, do volante Igor Maduro. O jovem de 17 anos chega ao Galo para jogar pelas categorias de base.

O atleta vem com o passe fixado e ficará na Cidade do Galo até o meio do ano que vem. Natural de Ouro Fino, Igor Maduro foi envolvido na negociação do empréstimo do atacante Hyuri para macaca junto ao Atlético-MG.

O atacante antes estava emprestado ao Ceará e não vinha sendo aproveitado pelo técnico Lisca. Ele não marcou nenhum gol pela equipe alvinegra.

Taça BH Sub-17

O volante Igor Maduro disputou e marcou dois gols na taça BH Sub-17, conquistada na última terça-feira (31), pelo Galinho. Apesar das boas atuações do volante na competição, a macaca não teve um bom aproveitamento e não conseguiu passar da primeira fase.