Marcelo Oliveira pede apoio à torcida: "Maracanã é um trunfo para o Fluminense"

O técnico Marcelo Oliveira concedeu entrevista coletiva no CTPA, no último treinamento antes confronto contra o Defensor, válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana, que ocorrerá amanhã, no Estádio do Maracanã, ás 21h45.

Em 2014, Marcelo Oliveira era técnico do Cruzeiro quando o time mineiro enfrentou o Defensor na Libertadores e o comandante tricolor não conseguiu vencer os Uruguaios, sofrendo uma derrota no Uruguai e amargando um empate no Mineirão.

Questionado quanto à postura dos Uruguaios em campo, o técnico espera um adversário jogando na base da valentia e retranca.

“O Defensor é a terceira força junto ao Danubio, sempre perigoso. O futebol uruguaio é sempre competitivo, eles encaram esse tipo de competição com toda entrega e vamos ter dificuldades no jogo. Eles jogam com três zagueiros, fazem esse jogo defensivo.”

O técnico alertou aos jogadores que eles precisam mostrar tranquilidade e paciência para obter um bom resultado.

“ Temos que ter paciência, jogar pelas laterais e temos que impôr nosso jogo forte, com marcação alta e fazer o primeiro gol, e obrigá-los a se abrir mais”.

Marcelo Oliveira enalteceu a torcida tricolor, apesar da preferência de decidir em casa e não fora.

“ O Maracanã é um trunfo para o Fluminense. Tenho dito isso. Todas as vezes que enfrentei o Fluminense aqui, a torcida cobrou muito. O mando de campo não é só o gramado, o apoio da torcida também conta. Nossa intenção é vencer o jogo, não levar gol e se possível fazer o maior número de gols para nos dar uma vantagem para a volta.”

Para a partida de amanhã, o técnico ainda não divulgou o time titular. Marcelo disse que duas mudanças poderão ocorrer, mas escondeu em quais posições o tricolor sofrerá alterações.

O Fluminense informou que mais de 5 mil ingressos foram vendidos e que o setor Leste Superior foi esgotado, local no qual o Fluminense obteve lucro na partida contra o Palmeiras, tornando-se o novo setor popular da torcida.

No jogo contra o Bahia, no próximo domingo (5), válido pelo Campeonato Brasileiro, o setor também terá promoção a partir de R$10.

O vencedor do confronto Fluminense x Defensor enfrentará o Deportivo Cuenca na próxima fase da Copa Sulamericana.