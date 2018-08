Cuca minimiza fase negativa na Vila: "É provisório"

No terceiro jogo consecutivo do Santos na Vila Belmiro, o Peixe chegou a terceira partida seguida sem vencer em sua casa. Em dois jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Alvinegro empatou contra o Flamengo e perdeu para o América-MG, já nesta quarta (1) pela Copa do Brasil o time foi derrotado por 1 a 0 diante o Cruzeiro. Estreando no comando do Santos, o técnico Cuca minimizou a má fase do Peixe em Urbano Caldeira e disse que se possível jogaria sempre no alçapão santista.

“É provisório. Não vai deixar de ser forte porque hoje não está ganhando. Era para ter ganho do América, era para ter ganhado do Flamengo e poderia ter ganho hoje. Foram jogos iguais ou um pouco melhor. Isso aqui passa. Quero jogar aqui sempre. Se eu pudesse, jogaria todas aqui”, disse Cuca.

E o treinador parece não acreditar em má fase. Ao final da partida, o lateral-direito Victor Ferraz comentou que o gol da vitória do Cruzeiro foi “espírita”, mas à imprensa, Cuca discordou.

“Se você bater em cima disso é pior, não dá para lamentar falta de sorte. Não tivemos eficácia, tivemos chances claras e não fizemos. Temos que ter calma porque as oportunidades vêm.”, afirmou o treinador.

E quanto a Ferraz, Cuca experimentou o lateral de meio-campo no segundo tempo, após a entrada de Daniel Guedes, e disse que pode utilizar a alternativa futuramente.

“Testamos Victor Ferraz por ali, tem essa qualidade técnica, tem boa visão de jogo. Na jogada que perdemos o gol, jogada foi feita por ele por ali. Se não temos opções, cria-se alternativas e mudança de esquema”, falou o técnico do Santos.

Apresentado nesta terça (31), Cuca comandou apenas um treinamento antes da partida contra o Cruzeiro, mesmo assim o técnico evitou críticas e assumiu a responsabilidade pela derrota.

“Mais cômodo era ficar fora, assistir, mas vim para trabalhar. Perdi, assumo a derrota, não tem problema nenhum. É o mesmo time que pode ganhar do Botafogo, Ceará, Galo... Pode voltar com três vitórias, por que não?”, respondeu Cuca no final da entrevista coletiva.

E o treinador terá bastante trabalho nas próximas semanas, pois já comanda o treinamento de amanhã, visando a partida contra o Botafogo neste sábado (4) pelo Campeonato Brasileiro. Além da Estrela Solitária, o Santos terá mais três jogos fora de casa, contra Ceará e Atlético-MG, e o jogo de volta das quartas de final contra o Cruzeiro dia 15 de agosto.