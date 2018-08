Victor Ferraz lamenta fase ruim do Santos: “Bola não entra”

Google Plus

O Santos perdeu mais uma na Vila Belmiro, dessa vez, para o Cruzeiro por 1 a 0, em partida válida pela ida das quartas de finais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (1º).

O lateral Victor Ferraz, bastante criticado pela torcida, anda irritado com a atual situação da equipe, que vinha bem na partida até sofrer o gol da Raposa.

“Nossa bola não entra... É mais um gol espírita que a gente fala no futebol. A gente tá lutando muito e correndo pra caramba”, desabafou o jogador ao final da partida.

Além de estar há sete jogos sem vencer e de não conseguir três pontos em nenhuma das últimas três partidas seguidas em casa, o Peixe atualmente é a equipe com o pior aproveitamento como mandante na competição.

No jogo de volta, no próximo dia 15, no Mineirão, o Peixe precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para poder levar a disputa aos pênaltis.