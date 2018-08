Envolvidos em negociações, David Braz e Vecchio são liberados do jogo contra o Botafogo

O técnico Cuca, com o consentimento do executivo de futebol Ricardo Gomes, liberou o zagueiro David Braz e o meia Emiliano Vecchio da partida contra o Botafogo neste sábado (4) pelo Campeonato Brasileiro. O motivo, é que os jogadores estão envolvidos em negociação e o treinador do Peixe quer todos os atletas totalmente focados no Peixe.

Braz, que está sendo negociado por empréstimo com o Sivaspor-TUR, time no qual atua o atacante Robinho, compareceu ao CT Rei Pelé nesta quinta (2), a informação foi inicialmente divulgada pelo "GloboEsporte.com". Na reapresentação, o zagueiro compareceu ao CT Rei Pelé, mas ficou apenas na academia, assim como os demais atletas que iniciaram a partida contra o Cruzeiro nesta quarta (1).

Já Vecchio, tem a sua negociação em sigilo. A reportagem da VAVEL Brasil apurou que o jogador interessa ao mercado árabe, além do Rosário Central-ARG. O jogador argentino foi ao campo nesta tarde e recepcionou os novos contratados, Derlis González e Carlos Sánchez, que fizeram o seu primeiro treinamento nesta quinta (2). Inclusive, o atleta se destacou na atividade de posicionamento, dando bons cruzamentos para dois belos gols marcados pelo atacante Copete.