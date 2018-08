Após saídas, Corinthians divulga novos inscritos para fase mata-mata da Libertadores

A menos de uma semana para o confronto contra o Colo Colo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Corinthians divulgou nesta sexta-feira (3), os cinco novos jogadores que irão compôr o elenco no restante da competição, já os últimos inscritos foram vendidos ou estão lesionados.

Com as ausências de Balbuena, Sidcley, Maycon, Júnior Dutra e Juninho Capixaba, todos vendidos e emprestados, os recém-contratados entraram na competição são: Carlos Augusto, Danilo Avelar, Douglas, Jonathas e Roger, todos já com numeração definida. Em seu Twitter oficial, o clube do Parque São Jorge postou uma imagem com os novos nomes.

Para a fase de mata-mata da Conmebol Libertadores, o Corinthians tem cinco novos jogadores inscritos!#VaiCorinthians pic.twitter.com/iEZZjb4AoL — Corinthians (@Corinthians) 3 de agosto de 2018

Entretanto, como o Corinthians vendeu Rodriguinho e Renê Júnior (machucado), totalizou sete perdas para a próxima etapa do torneio, mas a CONMEBOL, entidade que promove a Libertadores, permite em seu regulamento a apenas cinco inscrições, fazendo com que o Timão tenha dois jogadores a menos em seu elenco.

Agora, o Timão vai a campo na próxima quarta-feira (8), onde tem o Colo Colo pela frente em primeira partida que acontece no Chile. O elenco corinthiano já embarca na próxima segunda-feira (6).