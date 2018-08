Cruzeiro lança terceiro uniforme inspirado em títulos históricos

Google Plus

Nesta sexta-feira (3), o Cruzeiro resolveu presentear a torcida estrelada: o time apresentou seu terceiro uniforme para a temporada de 2018, no qual, faz homenagem às conquistas na história do clube.

Produzido pela Umbro, o novo manto celeste traz como novidade a cor prata, com as marcas dos patrocinadores em um tom monocromático. Além disso, a camisa também apresenta detalhes em azul marinho na na gola e no punho da manga.

O Diretor de Marketing da Raposa, Renê Salviano, revelou que a sinergia entre a fornecedora de materiais esportivos com o clube, está cada vez melhor e que juntos pensaram em homenagear os triunfos do Cruzeiro na década de 1960.

“Essa foi mais uma bela camisa lançada pelo Cruzeiro e pela Umbro, em uma parceria que tem se solidificado cada vez mais ao longo desses anos. Pensamos em um uniforme que de alguma forma lembrasse todos os nossos títulos, que são muitos, e temos a certeza de que essa novidade logo estará no gosto da nossa apaixonada Nação Azul”, declarou.

Já o gerente de Sports Marketing da Umbro, Eduardo Dal Pogetto, desejou que o novo uniforme possa trazer novas vitórias ao time do Cruzeiro.

“Esperamos que o novo terceiro uniforme da equipe seja símbolo de muitas vitórias que virão e possa espelhar o passado de grandezas que o clube já tem, abrindo as portas para um futuro de conquistas, glórias as quais a Raposa está mais que habituada”, pronunciou .

Foto:Divulgação/Cruzeiro

A estreia acontecerá neste domingo (05), contra o Vitória, no Barradão, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.