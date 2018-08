Digão celebra gol em partida de número 100 pelo Fluminense: "Momento especial”

Google Plus

Após massacrar o Defensor durante todo o jogo, o Fluminense conseguiu vazar o adversário apenas aos quarenta e um minutos do segundo tempo, com um gol marcado por Digão, o primeiro na sua volta ao clube e o quinto gol do zagueiro pelo Fluminense em toda sua carreira.

Após a partida, o zagueiro demostrou toda a felicidade de marcar pelo clube após cinco anos, em seu centésimo jogo: “No dia que completo 100 jogos essa camisa, pelo clube que me revelou e pelo qual tenho muito carinho e admiração... É um momento especial: 100 jogos com 1 gol, com vitória, mas sabemos que não tem nada decidido."

Digão revelou que o técnico Marcelo Oliveira pediu paciência aos jogadores antes do jogo, pela cera que seria realizada pelo time uruguaio.

“Uruguaio é isso aí que vocês viram: catimba. Mas vamos lutar pela classificação. Fomos alertados no início do jogo, o professor falou. Mas isso acontece muito em Libertadores e Sul-Americana. Rola essa catimba. os caras catimbam o tempo todo, mas o importante foi o 2 a 0, e eles pagaram o preço dessa catimba aí.”

Após o seu gol, Sornoza marcou um gol olímpico e selou a vitória por 2 x 0. Para o defensor, a eliminatória não está ganha, mas exaltou a doação dos companheiros pela luta até o final do jogo.

“O importante é que a equipe se doou. Quero frisar que o gol foi para a equipe, o time não se entregou nunca e foi mais que merecido”

O zagueiro foi soberano na partida, lembrando as boas atuações que teve pelo clube em 2009, ao lado de Gum, quando foi lançado aos profissionais, disputando uma edição da competição pelo Fluminense.

Na comemoração, foi aos braços da galera no Setor Sul. O zagueiro, que nunca tinha feito um gol no Maracanã, teve o nome ecoado pelos torcedores ao final da partida.