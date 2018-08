Com Sánchez de titular, Cuca faz único treinamento para jogo contra o Botafogo

O Santos realizou nesta sexta (3) o seu primeiro e único treinamento com os titulares em campo antes da partida contra o Botafogo neste sábado (4) pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade foi a entrada do meia uruguaio Carlos Sánchez no time titular no lugar de Diego Pituca. A expectativa é que o Sánchez tenha o seu nome divulgado no BID até as 18h e fique à disposição para enfrentar a Estrela Solitária. Mesmo sem a certeza de poder jogar, o uruguaio viajará com o elenco para o Rio de Janeiro na tarde desta sexta. Caso ele não possa jogar, a tendência é que Diego Pituca retorne ao time tiutlar.

Luís Felipe também esteve na equipe titular esboçada por Cuca, o jogador deve assumir a titularidade na ausência de David Braz, liberado do jogo contra a Estrela Solitária por estar envolvido em negociação com o Sivasspor-TUR. Luís deve formar a zaga com Gustavo Henrique, reeditando a dupla defensiva do Peixe em 2016.

Liberado para resolver problemas de documentação, já que teve o seu nome divulgado no Diário Oficial da União, o costarriquenho Bryan Ruiz não compareceu ao treinamento. Já o atacante paraguaio Derlis González, apresentado nesta quinta (2) esteve em campo, mas não participou da atividade tática. Enquanto os jogadores trabalhavam no gramado, Derlis jogava futevôlei com David Braz, Vecchio e Léo Cittadini do lado de fora.

O provável time do Santos que enfrentará o Botafogo é: Vanderlei; Victor Ferraz, Luís Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Renato e Sánchez (Diego Pituca); Rodrygo, Gabriel e Bruno Henrique.