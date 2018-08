Sánchez aparece no BID e é relacionado contra o Botafogo

Google Plus

Carlos Sánchez está oficialmente regularizado para atuar pelo Santos. O meia uruguaio treinou entre os titulares na última atividade do Peixe antes da partida contra o Botafogo nesta sexta (3) no lugar de Diego Pituca. Durante o treinamento, o jogador ainda não havia sido regularizado no BID, o que aconteceu às 11h25 desta sexta.

Segundo o técnico do Santos, Cuca, a entrada de Sánchez se deu pela postura do adversário: “O Pituca é um menino de nossa confiança, hoje cedeu a entrada para o Sánchez, não direto para o Renato. Na análise do adversário, entendemos que essa é a melhor opção”.

Outro jogador recentemente contratado que foi relacionado, foi o atacante Derlis González. O paraguaio foi apresentado nesta quinta (2) e mesmo sem ter aparecido no BID foi relacionado para o jogo contra a Estrela Solitária. Durante o treinamento desta sexta (3), Derlis ficou separado dos titulares durante o trabalho tático e caso tenha a situação regularizada deve inciar a partida deste sábado (4).

Confira abaixo os jogadores do Santos relacionados para a partida contra o Botafogo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Victor Ferraz, Daniel Guedes e Dodô

Zagueiros: Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Robson Bambu

Meio-campistas: Alison, Diego Pituca, Jean Mota, Léo Cittadini, Renato, Gabriel Calabres, Carlos Sánchez e Yuri

Atacantes: Rodrygo, Gabigol, Copete, Bruno Henrique, Arthur Gomes, Derlis González e Yuri Alberto