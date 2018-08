Embalados por goleada na última rodada, Corinthians e Atlético-PR se enfrentam no Brasileirão

Embalado por três vitórias, nas competições em que está disputando, o Corinthians enfrenta o Atlético-PR neste sábado (4), às 21h, na Arena Corinthians, pela décima e sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O último confronto entre as equipes foi marcado por uma importante vitória do Time do Parque São Jorge, fora de casa, na corrida do título do Brasileirão de 2017. O jogo terminou 1 a 0, o gol foi marcado por Giovanni Augusto e o goleiro Walter ainda defendeu um pênalti cobrado por Nikão, do Furacão.

Para o 58º confronto da história, a arbitragem será de Pericles Bassols Pegado Cortez. Ele será auxiliado por Clovis Amaral da Silva e Cleberson do Nascimento Leite. O retrospecto entre os clubes é equilibrado, tanto que em outras 57 oportunidades, o Timão venceu 21 jogos contra 17 triunfos do Rubro-Negro. Os outros 19 confrontos terminaram empatados.

Osmar Loss deve poupar alguns jogadores e Timão deve ter surpresas no time titular

O último treino do Corinthians foi realizado na sexta-feira (4), no Centro de Treinamento Joaquim Grava. Os jogadores que foram titulares no jogo disputado nesta semana ficaram na academia. Já os outros atletas realizaram um trabalho de posse de bola e finalização, que foi comandado pelo técnico Osmar Loss e seus auxiliares, Dyego Coelho e Fábio Felix.

Com relação à equipe que deve ser titular, o torcedor corinthiano deverá saber apenas momentos antes da bola rolar em Itaquera, já que nem a lista de jogadores relacionados foi divulgada pelo Corinthians. Porém; Léo Santos, Carlos Augusto, Thiaguinho e Clayson deixaram o treinamento mais cedo e podem ser novidades do time titular contra o Atlético Paranaense.

Em entrevista coletiva após o treino, o meia Pedrinho falou sobre a vitória no meio da semana e sobre a importância do trabalho diário para obter resultados positivos.

“A gente começou bem, fez um primeiro tempo espetacular, com infiltração… mas no decorrer do jogo a gente deu uma caída, isso envolve cansaço, que acaba atrapalhando um pouco. A gente tenta trabalhar, mostrar concentração, infiltração… fazer um bom jogo para os resultados serem melhores”, disse o camisa 38.

Na zona de rebaixamento, Furacão busca vitória na Arena Corinthians

Já o Atlético-PR, que está na zona de rebaixamento, também realizou o último treinamento nesta sexta-feira. O técnico interino Tiago Nunes comandou um treino físico durante uma hora e depois dividiu o elenco em dois grupos. Sendo que um treinou bolas paradas e o outro focou em cruzamentos e finalizações. Ao final, os atletas ainda treinaram uma atividade tática.

Com relação às ausências, Tiago Nunes não poderá contar com o volante Bruno Guimarães, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o zagueiro Thiago Heleno que está com uma lesão no tornozelo. Além deles, o volante Camacho e o meia-atacante Guilherme, que pertencem ao Corinthians, não poderão jogar. Porém; o goleiro Santos e o volante Lucho González, que estavam suspensos, devem retornar ao time titular. Nikão é outro que pode retornar à equipe titular.

O técnico interino Tiago Nunes e o meia Raphael Veiga falaram sobre o que esperam do jogo contra o Corinthians, que está invicto há três jogos, contando as partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

"É uma equipe que está invicta em casa e vem de vitórias. Mas nós também estamos crescendo e a minha expectativa é melhorar a nossa produção”, disse Tiago Nunes.

“A equipe do Corinthians é muito forte, ainda mais jogando no estádio deles. Será um jogo duro e muito disputado. Mas temos que ir lá com o pensamento de impor o nosso ritmo, para ter um resultado positivo”, disse o meia atleticano.