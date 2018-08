Yago Pikachu lamenta derrota do Vasco e avalia: "Empate seria um bom resultado"

Jogando fora de casa, o Vasco não conseguiu conquistar os 3 pontos diante do atual líder São Paulo do Campeonato Brasileiro. Melhor em campo no segundo tempo, a equipe vascaína sofreu a derrota na etapa final da partida.

Autor do gol vascaíno, Yago Pikachu lamentou o resultado negativo no Morumbi e afirmou que o time tentou jogar mesmo após o gol sofrido no início, e conseguiu:



"A gente vem tentando não oscilar tanto nas partidas. Aconteceu isso no último domingo, contra o Corinthians, fizemos um bom primeiro tempo, mas aí foi um segundo tempo muito abaixo. Hoje, levamos um gol com menos de dois minutos e mesmo depois disso continuamos jogando, tivemos algumas oportunidades", frisou o lateral.



Ainda não beira do campo, o atleta afirmou a superioridade do time no segundo tempo e que o placar final não foi o mais justo: "No segundo tempo nossa equipe jogou bem melhor, foi muito superior ao São Paulo, mas em lances isolados, individuais a gente acaba pecando e o adversário aproveita. Então, temos que procurar não cometer o esses erros porque a gente sabe que é um campeonato muito difícil, jogar no Morumbi não é fácil e fizemos um bom jogo. Acho que o empate seria um bom resultado, principalmente pelo o que fizemos no segundo tempo", finalizou.