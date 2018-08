Martín Silva projeta melhora do Vasco pela Copa Sul-Americana: “Chance de nos recuperar”

A derrota por 2 a 1 diante do São Paulo no Morumbi pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro ampliou o jejum do Vasco fora de casa. Foi a quarta derrota em cinco jogos, sendo a terceira consecutiva.

No entanto, para o camisa 1, Martín Silva, o Cruz-Maltino precisa recuperar a regularidade na competição, para isso a equipe vascaína precisa vencer em São Januário para afastar essa sequência negativa.

"Preocupa não vencer fora, porém o que nos incomoda mais é essa sequência de derrotas que estamos enfrentando. O bom é que já temos um jogo muito importante nessa semana e temos a chance de nos recuperar. Está sempre acontecendo um erro diferente e nos prejudica diante as partidas. É fundamental que estejamos ligados em todo os momentos, do começo ao o final, é para mantermos uma regularidade e subirmos na tabela", frisou.

A derrota deixou o time de São Januário na 13ª posição com 19 pontos conquistados. Agora, o próximo desafio da equipe será diante da LDU (Equador ) pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O Vasco precisava vencer por dois gols de diferença para levar a partida para os pênaltis, vale lembrar que o time perdeu por 3 a 1 no duelo de ida, no Equador.

Para o uruguaio, o Vasco mostrou progresso diante do tricolor paulista, mas ainda é preciso melhorar para sair vitorioso da partida: "O que mais importa é o resultado, assim será também na quinta-feira, mas tivemos uma mudança de atitude e postura dentro de campo contra o São Paulo. Foi uma partida com chances de gols para os dois lados. Não havia sido assim contra o Corinthians, principalmente no segundo tempo. O time melhorou, fez uma boa apresentação, mas precisa seguir evoluindo para conquistar os três pontos", completou o paredão.