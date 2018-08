Problemas com arbitragem levam Cruzeiro a protestar na CBF

Google Plus

A atuação do árbitro Eduardo Tomaz de Aquino Valadão não deixou nada satisfeita a diretoria do Cruzeiro, no último domingo, na partida contra o Vitória.

Um dia após o jogo que terminou empatado em 1 a 1, o clube lançou uma nota oficial informando que levará o caso até a CBF e fará um protesto formal sobre outros erros que prejudicaram a equipe.

O principal motivo de reclamação foi o gol anulado de Manoel, que seria a virada do time Cruzeirense já no fim da partida.

“No lance, Arrascaeta bate o escanteio e Manoel completa de cabeça para o gol. O juiz Eduardo Tomaz de Aquino Valadão anulou o gol marcando falta do zagueiro Celeste na disputa de bola", publicou o clube em seu site oficial.

Segundo a diretoria da Raposa, outros oito jogos no Campeonato Brasileiro, apresentam falhas da arbitragem contra o time do Cruzeiro. Garantindo também que muitos deles mudariam o resultado final da partida em favor do clube.