Corinthians enfrenta Colo-Colo em duelo decisivo na Libertadores

Na noite de hoje, 8, a equipe do Corinthians entra em campo para um dos duelos mais importantes para a sequência da temporada. A partida será contra a equipe chilena do Colo-Colo, que conta com nomes conhecidos pelos torcedores alvinegros, como os de Valdivia e Lucas Barrios, ambos ex-atletas do Palmeiras.

A partida está marcada para às 21:45, horário de Brasília, no estádio Monumental David Arellano, a casa dos chilenos. O time comandado por Osmar Loss foi a campo na tarde de ontem para o reconhecimento do gramado do estádio Monumental, prática comum entre as equipes visitantes em torneios internacionais.

Loss mantém mistério na escalação

O técnico do clube de parque São Jorge evitou dar indícios da equipe que ira começar o jogo de logo mais. A esperança é de que com isso a equipe chilena possa ser surpreendida por uma escalação inesperada. Tal atitude foi tomada pela magnitude da partida e principalmente por conta dos setores de inteligência dos clubes se estudarem, procurando assim, entender o jeito que cada equipe joga.

Osmar Loss ainda comentou sobre a tradição do técnico que o antecedeu em divulgar a escalação, e salientou que nem sempre isso deve ser regra.

"É uma tradição no Corinthians [confirmar a escalação] que não precisa ser mantida. Em jogos desse tamanho, quanto mais dificuldade dermos, melhor. Não sei o time do Colo-Colo. See eu soubesse a equipe deles, eu trocaria. Vocês sabem mais ou menos qual deve ser a formação”, afirmou o treinador

Antes de seguirem viagem, o técnico pode ter dado uma leve indicação da equipe que enfrentara o Colo- Colo logo mais, com praticamente os mesmos onze que iniciaram frente a Chapecoense pela Copa do Brasil. Na ocasião o Corinthians foi escalado com: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Romero, Pedrinho, Jadson e Clayson.

Chilenos apostam em atletas que já atuaram contra o Corinthians

O Colo- Colo se prepara para o duelo frente ao Timão com a experiência e informações de atletas que passaram recentemente pelas terras brasileiras. Jorge Valdivia e Lucas Barrios, ambos ex-jogadores do Palmeiras, se tornaram essenciais para o treinador, Hector Pia, montar o seu esquema de jogo contra o equilibrado Corinthians.

De inicio o treinador não teria autorização de comandar a equipe a beira do campo no jogo de logo mais, mas com uma suspensão de sua pena concedida pela CONMENBOL, o comandante da equipe do Colo-Colo estará no banco de reservas comandando sua equipe para um dos duelos mais importantes da temporada.

O Colo-Colo deve vir da seguinte forma para a partida: Orión, Óscar Opazo, Juan Manuel Insaurralde, Matías Zaldivia e Damián Pérez; Carlos Carmona, Claudio Baeza e Jaime Valdés; Jorge Valdivia, Esteban Paredes e Lucas Barrios.