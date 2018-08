Às vésperas do confronto na Libertadores, Palmeiras divulga novo uniforme alternativo

Nesta quarta-feira (8), às vésperas do duelo das oitavas de final da Copa Libertadores da América, contra o Cerro Porteño, o Palmeiras divulgou seu terceiro uniforme para esta temporada.

Diferente dos últimos modelos como azul e amarelo que foram vistos nos últimos anos, o Verdão divulgou a camisa alternativo ainda em verde, mas com uma cor mais opaca e com formas geométricas estampadas por toda a camisa.

Oficializando uma parceria com a Konami, produtora de games japonesa, a camisa foi divulgada pela primeira vez em um trailer do jogo de futebol Pro Evolution Soccer 2019 via Twitter oficial do Palmeiras, que contará com todas as faces de jogadores licenciadas para a produtora. Além disso, o Campeonato Brasileiro também estará no game que tem sua data de lançamento programada para o dia 28 de agosto.

Você já poderá jogar com o terceiro uniforme no @PES_Brasil 2019! pic.twitter.com/zlIBdtcgQC — SE Palmeiras (@Palmeiras) 8 de agosto de 2018

Apesar do game chegar às lojas somente no final do mês, a terceira camisa do Verdão estará disponível já na próxima sexta-feira (10) para compra, nas lojas licenciadas e nas oficiais do Palmeiras.