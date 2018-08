Em duelo pessoal com Cássio, Lucas Barrios elogia atuação contra Colo-Colo: "Grande goleiro"

Na quarta-feira (8), o Corinthians foi a Santiago do Chile e acabou derrotado por 1 a 0 para o Colo-Colo na partida de ida das oitavas da Copa Libertadores. Apesar do resultado adverso,o goleiro Cássio brilhou e impediu que a vantagem dos chilenos fosse ainda maior.

O homem do jogo do lado do Corinthians foi Cássio. O goleiro tem tido excelentes desempenhos pós-Copa, e mais uma vez ajudou o Timão. Até mesmo o centro-avante Lucas Barrios do Colo-Colo se rendeu ao goleiro em entrevista na zona mista do estádio após a partida.

"Cássio é um grande goleiro. A bola que ele pegou de mim foi muito boa, a gente estava revendo os lances", comentou o atacante que esteve envolvido em um lance em que Cássio fez uma defesa providencial com os pés no chute de camisa 22.

"Quando o goleiro do outro time figura (melhor) do outro time é que a gente fez um grande jogo. É por isso ele foi para a Copa", disse.

Barrios ainda comentou sobre a dificuldade de enfrentar o Corinthians em seus domínios.

"O Corinthians é um rival muito difícil, então superamos um grande rival, mas ainda faltam 90 minutos e que façamos um grande jogo em São Paulo", encerrou.

A partida de volta em Itaquera está marcada para o dia 29, quarta-feira, às 21h45. O Timão precisa de 2 gols para avançar direto e um resultado simples para levar aos pênaltis.