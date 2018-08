Diego demonstra frustração com derrota do Flamengo no Maracanã: “Decepcionante”

O objetivo do bicampeonato da Libertadores após 37 anos complicou para o Flamengo. Nesta quarta-feira (8), a equipe carioca perdeu dentro de seus domínios para o Cruzeiro, por 2 a 0, e terá de, ao menos, vencer por dois gols de diferença no jogo da volta, dia 29, em Belo Horizonte, por conta do quesito do gol qualificado, para tentar permanecer vivo na competição.

Um dos líderes do elenco rubro-Negro, Diego não escondeu a insatisfação na saída do campo e fez dura análise sobre o jogo.

"Decepcionante dentro daquilo que queremos para essa temporada(...) Fizemos um jogo desorganizado e fora daquilo que planejamos. Muita correria e pouca eficiência. Eles tiveram chances e fizeram. Faz diferença", disse o meia.

Já na coletiva, o meia citou que a equipe havia estudado a jogada que resultou no primeiro gol do Cruzeiro. Segundo ele, a desvantagem no início da partida prejudicou o Flamengo e lamentou não terem conseguido incomodar os adversários.

"O Cruzeiro não surpreendeu, o que surpreendeu foi o gol cedo. Nós pudemos reagir de uma forma melhor, mas não fizemos isso", comentou Diego.

O Maracanã contou com a presença de 45 mil pessoas, aproximadamente. No decorrer da partida, muitas vaias foram ouvidas, especialmente na parte final do jogo, destinadas a todos os jogadores. Questionado sobre a mudança na postura daqui para frente, Diego frisou a necessidade na troca dentro de campo e minimizou a cobrança dos público.

"Não temos que falar, e sim que fazer. Torcedores têm feito a parte deles. Ficamos decepcionados, assim como eles estão. A nossa intenção e motivação é retribuir. Hoje não conseguimos fazer isso, e estamos tristes, com certeza", afirmou o camisa 10 da equipe.

O Flamengo volta a enfrentar o Cruzeiro neste domingo (12), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã, às 16h. O jogo da volta válido pela Libertadores será apenas no fim do mês, no dia 29, no Mineirão.