Barbieri enxerga Flamengo com condições de buscar classificação contra Cruzeiro: “Não é imbatível”

A noite de quarta-feira não foi nada agradável para o torcedor do Flamengo. O time Rubro-Negro, foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0, em pleno Maracanã, na primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Arrascaeta e Thiago Neves marcaram os gols da partida, vencida com propriedade pelo time mineiro, que leva boa vantagem para o segundo jogo, em Belo Horizonte.

Com a vitória de hoje, a Raposa pode perder por até um gol de diferença na partida de volta, no dia 29 deste mês, no Mineirão.

Já o Flamengo, terá que correr atrás de um difícil resultado para buscar a classificação. Caso consiga devolver o placar de 2 a 0, a classificação será definida nos pênaltis. Se vencer por dois gols de diferença, a partir de 3 a 1, o time carioca avança para a próxima fase.

Na coletiva de imprensa, o treinador Maurício Barbieri, comentou sobre o resultado decepcionante na partida de hoje.

“É um resultado ruim. O sentimento é de frustração, meu e de todos os atleta. Conversamos sobre isso no vestiário, a gente não conseguiu imprimir o jogo que poderíamos fazer, e acabamos ficando preso no jogo do Cruzeiro. A gente entende a frustração da torcida, é natural pois é a nossa frustração também”, disse o técnico.

Barbieri ressaltou a qualidade no time cruzeirense, mas afirmou que o Flamengo tem totais condições de reverter o placar.

“A equipe do Cruzeiro é muito forte, mas não é uma equipe imbatível, recentemente perdeu por 2 a 0 lá no Mineirão, inclusive para o São Paulo. Então a gente sabe que terá uma missão muito difícil aí. Mas temos condições, de lá na frente, quando voltarmos a pensar em Libertadores, de enfrentar esse desafio. Mas agora o foco é superar isso, e pensar nas próximas decisões que temos pela frente.”

Os dois times voltam a se enfrentar neste domingo, às 16h, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.