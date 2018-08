Em seu melhor momento, Ruy valoriza invencibilidade do América-MG pelo Brasileiro

Google Plus

O América-MG vive grande momento no Campeonato Brasileiro, já são três rodadas sem derrota. Somando duas vitórias, contra Internacional e Santos, além do empate com o Palmeiras. Foram sete pontos conquistados em nove disputados, aproveitamento de 77,77%.

A boa sequência levou o Coelho para a 10ª posição, com 21 pontos somados. Quem vem sendo peça importante nessa recuperação da equipe é o meia Ruy. Com a chegada do técnico Adilson Batista, o jogador ganhou a titularidade e, desde então, o time mineiro não perdeu mais. Além disso, marcou um gol e deu uma assistência nos últimos três jogos

“Sem dúvidas é o meu melhor momento aqui no América neste ano. Estou muito feliz por tudo que vem acontecendo, é muito bom estar em campo podendo ajudar a equipe. Estamos vivendo uma ótima fase mas queremos mais, queremos dar sequência nesses bons resultados e levar o clube para a parte de cima da tabela”, ressaltou.

Nós último três jogos, o atleta marcou um gol e deu uma assistência. Nesse final de semana, a equipe Alviverde enfrenta fora de casa o Bahia, adversário direto na classificação.

“Jogo muito importante, contra uma equipe que está só a três pontos atrás de nós e que também luta pela permanência na Série A. É uma boa oportunidade para abrir distância do Z-4 e ter mais tranquilidade no campeonato, por isso uma vitória seria excelente”, concluiu.

A partida entre o Tricolor Baiano e América-MG acontece neste sábado (11), às 19h (de Brasília), na Fonte Nova.