Dodô vê Santos abaixo após derrota para Atlético-MG: “Mais um dia infeliz”

O Santos foi derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 1 na manhã deste domingo (12), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Com o revés, o lateral Dodô, apontou dois motivos para esse resultado: equipe cansado por conta da maratona de jogos e a excelente partida que fez Ricardo Oliveira, autor de dois gols na partida.

Ao sair do gramado o lateral esquerdo do Peixe culpou o calor e elogiou o camisa 9 do Galo.

“Mais um dia infeliz. Tivemos primeiro tempo melhor que eles, buscamos empate e sentimos um pouco o calor. Ficou evidente que time sentiu fisicamente e acabou tomando o gol. Temos que estar mais atentos. Nos três gols a bola estava no nosso domínio. Eles têm o Ricardo Oliveira, conhecemos bem e é cirúrgico. Mostrou que com quase 40 ainda faz diferença” disse Dodô ao "Canal Premiere".

Com o resultado o Santos volta a ficar encostado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ocupando a 16° posição na tabela, somando apenas 18 pontos, e pode voltar ao Z-4 caso até o final da rodada. O Alvinegro da Vila não vence desde o dia 13 de junho, contra o Fluminense. Desde então foram dez partidas sem vitória, sete pelo Campeonato Brasileiro, um pela Copa do Brasil, e dois amistosos)

O próximo adversário do Peixe no Brasileirão é o Sport, no próximo sábado, dia 18, na Vila Belmiro, e os ingressos já estão sendo vendidos com o valor mínimo de R$ 7,50. Antes, a equipe santista enfrenta o Cruzeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira (15), no Mineirão. O time de Cuca precisa reverter a derrota de 1 a 0 sofrida no primeiro jogo na Vila Belmiro.