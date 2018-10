América-MG terá desfalques no confronto diante do Fluminense por conta de contrato

O América-MG não poderá contar com o atacante Robinho nem com lateral-esquerdo Giovanni no jogo contra o Fluminense, pela 19ª rodada do Brasileirão. Os jogadores pertencem ao Tricolor carioca e, por questão contratual, não podem enfrentar o clube.

A maior preocupação vai ser com a ausência de Giovanni, o terceiro do elenco com mais partidas na temporada, ele tem sido uma peça certa no elenco titular desde que Adilson Batista assumiu o comando do time, na 15ª rodada. Se o treinador manter o esquema sem atacantes de ofício, os nomes previsto para substituir o jogador são os volantes David, Zé Ricardo e Christian, assim como os meias Matheusinho e Renan Oliveira.

Robinho que ainda não teve a oportunidade de atuar com a camisa do Coelho, foi contratado no fim de julho, o atacante que ficou no banco de reservas nas partidas contra Santos, Palmeiras e Bahia.

O time alviverde iniciará a preparação para o duelo na manhã desta terça-feira (14). Jogando em casa, a equipe precisa vencer no Brasileirão, já que foi derrotado pelo Bahia, no último sábado, na arena Fonte Nova. Com o resultado, o América caiu para 11º lugar, com 21 pontos. Apenas três o separa da temida zona de rebaixamento.