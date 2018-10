Renato exalta Grêmio após goleada sobre Vitória: "Não tenho 11 titulares, tenho um grupo"

Muitas vezes criticado por escalar os reservas no Campeonato Brasileiro, Renato Portaluppi mostrou mais uma vez que, independente de quem entrar em campo, todos têm condições de defender o Grêmio. Neste domingo (12) especial de Dia dos Pais, na Arena, a equipe suplente do Tricolor Gaúcho demonstrou foco nas duas etapas e aplicou 4 gols no Vitória, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Grêmio dorme na 3ª colocação, com 33 pontos.

Em entrevista coletiva após a partida, Renato exaltou a postura de seus comandados para construir a vitória: "Tenho que destacar toda a equipe do Grêmio. Fizeram uma partida muito boa. Havia falado para eles, na preleção, que haviam feito uma partida acima da expectativa contra o Flamengo e que era necessário entrar com a mesma disposição na parte tática. Muita gente vai dizer que a equipe do Vitória é ruim. Não. A equipe do Vitória é boa. A aquipe do Grêmio que não deixou eles jogarem. As coisas se tornaram fáceis porque minha equipe teve concentração e foco o jogo todo", afirmou o treinador.

Questionado sobre o seu planejamento com os suplentes surtir efeito, Renato valorizou o aproveitamento de seus atletas diante das oportunidades que recebem: "O mais importante é quando o jogador demonstra que tem condições de começar a próxima partida. Eu sempre falo para vocês. Eu não tenho 11 titulares, tenho um grupo. Não tenho medo de colocar uma equipe diferente da outra para disputar as competições porque confio no grupo. Eles sabem que eu sou justo com todos eles", analisou o comandante.

Sobre a mescla de jogadores jovens e experientes, Renato disse que isso ajuda o plantel a manter o equilíbrio e a confiança: "Temos que ter cuidado quando falamos de garotos da base. É preciso ter cuidado para não queimá-los e eu venho tendo este cuidado. Estou lapidando o Matheus Henrique, assim como aconteceu com o Arthur. Aos poucos vou soltando. Ele tem personalidade. O grupo do Grêmio é muito bom por isso, por essa mescla de jovens e experientes. Os jogadores jovens se fortalecem e se sentem mais confiantes. Temos garotos com um futuro muito bom. Daqui a pouco vocês vão ver que o Grêmio vai lapidar e trazer mais 3 ou 4 garotos da base, que vão dar muitas alegrias ao torcedor", garantiu Portaluppi.

O Tricolor volta a campo na quarta-feira (15), quando encara o Flamengo, no Maracanã, a partir das 21h45, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o próximo jogo será no sábado (18), às 19h, contra o Corinthians em São Paulo.