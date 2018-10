Após falhas individuais do Fluminense, Gilberto afirma: “Um dos piores tempos da temporada”

Um dos principais jogadores do Fluminense na temporada, Gilberto voltou ao time após cumprir suspensão contra o Bahia. Seu substituto Léo, quando entra, não costuma ter o mesmo nível do companheiro e não agrada a torcida.

Com o nome bastante aplaudido pelo torcedor antes do jogo, Gilberto não teve uma noite feliz, assim como todo o sistema defensivo do Fluminense. Após diversas falhas na primeira etapa, o tricolor foi massacrado pelo Internacional por 3 a 0, conquistando apenas um ponto de seis disputados de forma seguida em casa.

No segundo gol do adversário, o lateral errou na cobertura, deixando o caminho livre para Jonatan Álvez ampliar o marcador. Ao término do jogo, Gilberto analisou o desempenho ruim da equipe e enalteceu o poder de decisão da equipe gaúcha.

“Foi um dos piores tempos da temporada. Cometemos erros cruciais e o Internacional soube matar o jogo.”

O tricolor volta a campo na quinta-feira (16), contra o Defensor (URU), em jogo válido pela Copa Sul-Americana e o lateral frisou que a equipe precisa consertar os erros para depender apenas de si para avançar de fase na competição.

“Resultado de hoje foi muito ruim, mas só depende de nós para ter personalidade e em pouco tempo revirar isso. É ver o que erramos e melhorar para quinta-feira.”