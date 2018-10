Fábio destaca companheiros de clube e trabalho duro após classificação do Cruzeiro

Em um jogo surpreendente, o goleiro Fábio voltou a virar protagonista e pegou os três pênaltis do Santos nas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (15). Classificando o Cruzeiro para a semifinal, o camisa 1 falou com a imprensa e destacou sua dedicação dentro de campo.

“Queria pegar os pênaltis para ajudar meus companheiros, para que tivessem mais tranquilidade. Santos teve seus méritos, mas também jogamos bem, a bola não entrou mais vezes. Só tenho a agradecer. Jesus é maravilhoso” disse o goleiro.

Em sua 758 partida pelo clube celeste, Fábio também fez questão de agradecer ao preparador de goleiro, Robertinho. Além disso, realçou a importância de seus companheiros.

“Eu não sou ninguém sem Deus. Nada disso seria possível. Aliado a minha dedicação, junto com meus treinamentos, com o Robertinho que venho trabalhando há oito anos. Só tenho a agradecer a todos, ao Rafael, ao Brasão (goleiro reserva) são fundamentais na nossa dedicação diária. Espero ser referência para que eles sigam bem na carreira” finalizou.

O Cruzeiro volta a entrar em campo neste domingo (19). A equipe mineira encara o Bahia, no Gigante da Pampulha, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.