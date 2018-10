Com bom desempenho no Cruzeiro, Dedé almeja Copa do Mundo com Seleção Brasileira

O zagueiro Dedé está de volta à seleção brasileira, após sete anos. Convocado para os amistosos com Estados Unidos e Salvador, em 7 e 11 de setembro, respectivamente, o jogador do Cruzeiro contou que até o celular travou de tantas mensagens recebidas, ele afirmou que está sentindo a mesma emoção de ter sido chamado pela primeira vez.

O atleta tinha que atuado no amistoso com a Zâmbia, em outubro de 2013, na China, quando marcou um dos gols da vitória por 2 a 0. Depois, o zagueiro conviveu com uma série de lesões, só conseguindo voltar em alto nível nesta temporada pelo Cruzeiro.

“ Me senti um novato (na nova convocação agora), difícil falar o que senti. Pensei nisso, depois de cinco anos de muito tempo. Não só por isso, mas tudo que se passou em todo esse tempo. Eu vou como novato, não é só sentir, mas eu vou como novato. Por tudo, já renovado, com treinador novo. Vou chegar lá, cumprimentando tudo, fazendo tudo que se fosse a primeira vez. Eu disse que eu tinha que agradecer por tudo. É difícil ficar parado e ficar no ritmo dos caras.”

Dedé que estará com 34 anos na Copa do Catar, acredita que chegará em alto nível e podendo sim ser convocado. Ele citou com um exemplo parecido que ocorreu no Mundial da Rússia com o zagueiro Thiago Silva, que tem 33 anos e foi titular fazendo uma excelente Copa.

"Idade não interfere nada, e depende muito do jogador, da disciplina. Estou há três anos sem jogar (na Seleção), por isso posso ser considerado um novato, apesar da idade. Me cuidei muito bem, foquei no meu tratamento bem. Tive alguns detalhes no joelho que não ficaram do jeito que era, que eles falam que é joelho virgem. Mas não impediu velocidade, de impulso, porque trabalho para estar sempre bem. Estou me dedicando para fazer o meu melhor para sempre buscar uma vaga na Seleção. Hoje ganhei uma esperança de batalhar por esta vaga", finalizou.