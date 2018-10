Gatito volta a sentir mão direita e continua fora do Botafogo

O Botafogo tem um confronto importantíssimo nesta quarta-feira (22) contra o Palmeiras no Allianz Parque, válido pelo Campeonato Brasileiro. Nos treinos durante a semana, Zé Ricardo contou com diversos desfalques para a partida, incluindo titulares.

Gatito estava pronto para retornar aos gramados nesse jogo contra o Palmeiras, mas durante o treino de segunda-feira (20), o goleiro sentiu novamente a mão direta depois de realizar uma defesa. Em exames realizados pelo jogador, não ficou contatado nenhum tipo de lesão, mas o atleta será vetado por precaução já que houve o incomodo. Outros exames também será feito para averiguar o que está acontecendo com o atleta.

O goleiro se lesionou em abril de 2018, em uma partida contra o Sport. Sem atuar desde então, são três meses que o atleta está parado e apenas treinando. A lesão foi no braço direito, o mesmo lado de que sentiu a mão atualmente. Saulo irá continuar na posição por tempo indeterminado, lembrando que o goleiro vem sendo titular com a lesão de Gatito e Jefferson.

Outro desfalque é o meia Renatinho, que realizou exames e constatou uma lesão importante no músculo anterior da coxa esquerda graças ao último jogo. Depois de recuperar sua posição com o novo técnico no comando, o jogador voltou a sentir e será desfalque. Rodrigo Lindoso também está lesionado, com problemas na posterior da coxa direita. Ambos serão desfalques da partida e Zé Ricardo terá dois problemas na escalação.

Relembrando o caso de Jefferson, o goleiro também está se recuperado e em reavaliação o atleta já tirou o colete cervical, retornando aos trabalhos na questão física durante a semana que vem. A previsão de volta ainda é uma incógnita já que a lesão foi bem grave, mas aos poucos seu quadro está evoluindo e Zé Ricardo poderá contar com o atleta em breve.