Emocionado, Eurico Miranda revela tumor no cérebro: “Mexe com o coração”

Na última terça-feira (21), a Assembléia Legislativa homenageou o Vasco da Gama pelos seus 120 anos. A cerimônia contou com a presença de figuras importantes que passaram pelo clube. Entre eles, a comemoração contou com o ex-presidente Eurico Miranda, figura polêmica durante e fora da gestão do Gigante. Entretanto, o semblante do mandatário foi destaque durante o evento.

Conhecido por suas polêmicas, Miranda apresentou-se debilitado e emociado ao chorar pelo menos três vezes na noite. O abalo do presidente dos beneméritos tem um porquê. Debilitado, Eurico afirmou em entrevista ao UOL que está com tumor no cérebro. Vale lembrar que o ex-dirigente já passou por duas situações parecidas: em 2000, quando teve câncer na bexiga, e se curou e em 2015 com câncer no pulmão.

"O tratamento pega muito esse lado emocional mesmo. Não é fácil, mas vamos seguindo. A evolução tem sido boa. Mexe com o coração, mas não com o raciocínio", comentou o

dirigente.

Apesar da evolução do quadro, Miranda contou sobre o AVC que sofreu durante o tratamento e o auxílio da cadeira de rodas: "Acaba afetando a parte motora. Mas estou superando também", afirmou.



O atual momento do gestor preocupa aliados que já haviam presenciado o estado do Eurico Miranda em reuniões na sede náutica na Lagoa Rodrigo de Freitas ou na presença São Januário juntamente com seus assessores e seguranças.



Indagado sobre sua recuperação, Eurico aguarda o final do tratamento:"Espero comemorar mais uns aniversários do Vasco", finalizou.