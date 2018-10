Corinthians enfrenta Paraná em busca de recuperação

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO) Assistentes: Fabrício Vilarinho e Bruno Pires (ambos de GO)

O Corinthians enfrenta o Paraná clube na noite de hoje em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O palco do confronto será a Arena Corinthians, com início programado para às 19h (Horário de Brasília). As duas equipes buscam se recuperar na tabela, tendo em vista o desempenho dos clubes até aqui.

Atualmente a equipe curitibana se encontra em uma situação complicada na tabela de classificação, com apenas 15 pontos conquistando, se tornando assim a lanterna da competição. Ao todo são apenas três vitórias, seis empates e 11 derrotas no Brasileirão, além de estar entre as equipes mais vazadas do torneio.

A equipe paulistana se encontra em melhor situação na tabela, mas preocupa pelo desempenho recente. Após resquícios de um bom futebol após as vitórias contra o Cruzeiro e Vasco da Gama, o clube alvinegro não desempenhou mais um bom futebol nas partidas válidas pelo Brasileirão. O treinador da equipe, Osmar Loss, vem sendo apontado pela torcida - insatisfeita com o desempenho do time - como o maior responsável pelo desempenho de seus atletas.

Duelo para se reafirmar

O comando técnico de Osmar Loss no Corinthians passa por uma prova de fogo. Com os últimos resultados no Campeonato Brasileiro (um empate três derrotas), o Timão estacionou na tabela. Para o duelo de logo mais a equipe deve vir sem muitas mudanças da equipe que perdeu para o Fluminense no meio de semana.

A equipe deve ir a campo com Roger no comando de ataque no lugar de Romero, expulso na última rodada. Provável equipe: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas; Pedrinho, Jadson e Clayson; Roger.

Grupo fechado para sair da lanterna

A equipe de curitibana enfrenta uma situação delicada. O time se encontra na lanterna da competição, com chances reais de voltar à série B, após um ano de ter conseguido o acesso para a maior divisão do torneio nacional.

Silvinho, um dos líderes do time, reafirma o grupo fechado para sair dessa situação. “O grupo está focado e trabalhando bastante para reagir e sair dessa situação incômoda na tabela. No último jogo nós tivemos um bom desempenho, porém, não conseguimos vencer. Entramos em campo sempre pensando em conquistar a vitória. Amanhã não será diferente, pois a gente precisa somar os três pontos e tentar subir na tabela. Acredito que será um jogo aberto”.

O Paraná deve ir a campo com: Richard; Júnior, René, Cleber Reis e Mansur; Leandro Vilela, Alex Santana e Caio Henrique; Guilherme Biteco, Silvinho e Rafael Grampola