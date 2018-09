Apesar de mais uma partida ruim, Osmar Loss ressalta vitória diante do Paraná: "Precisávamos vencer"

Após três derrotas seguidas, o Corinthians voltou a vencer no Brasileirão. Neste sábado (25), o Timão venceu o Paraná por 1 a 0, na Arena Corinthians. O técnico Osmar Loss concedeu entrevista coletiva após a partida e destacou o resultado positivo, apesar de um desempenho ruim da sua equipe.

“Acho que nesse momento de necessidade de resultado, retomar uma vitória, a entrega foi o mais importante. Claro que a gente sempre quer um jogo maravilhoso, mas hoje precisávamos vencer. Sofremos menos, fruto de dedicação, trabalho defensivo de nossos atacantes. Roubaram várias bolas. Talvez, se a fase fosse outra poderíamos ter vencido com mais tranquilidade”, comentou Loss.

O comandante corinthiano também falou sobre a união do elenco do Time do Parque São Jorge, já que houveram especulações do grupo estar rachado, depois da série negativa de jogos.

“Temos um grupo muito fechado, sempre falei. Essa imagem (comemoração do gol) representa o trabalho aqui de dentro. Sabemos que estamos com dificuldade, cobrança e a gente se fortalece com um momento desses. A imagem é bacana porque vai para a fora e talvez sepulte alguma coisa, boato, que eles devem ter escutado, de não gostar de coisas com o treinador”, disse o técnico do Timão.

Para finalizar, o técnico Osmar Loss respondeu sobre quais são os objetivos do time para o restante desta temporada. O Corinthians enfrenta o Colo Colo (CHI) pela Copa Libertadores da América, na próxima quarta-feira (29), na Arena Corinthians.

“Difícil fazer projeção, até porque a pergunta reporta às Copas. Copas muitas vezes se ganha jogando feio. Acho que um bom desempenho facilita o serviço da vitória. Hoje era buscar o resultado de qualquer modo, bola parada como foi. Acho que temos o que melhorar. Não foi uma partida brilhante, tivemos momentos, mas temos muito a melhorar”, completou.