Maxi López decide, Vasco bate Chapecoense e respira no Brasileirão

INCIDENCIAS : Partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

A dor de cabeça no setor de ataque do Vasco da Gama se deu por encerrada neste domingo (26). Em São Januário, clube carioca bateu a Chapecoense por 3 a 1, em noite de protagonismo de Maxi López. O argentino marcou o segundo gol e deu assistência para os gols restantes, encerrando jejum de cinco jogos sem vitórias cruzmaltinas no Campeonato Brasileiro.

Na partida, deu para entender o porquê das equipes se encontrarem na parte de baixo da tabela. Durante a primeira etapa, pouca eficiência na tentativas de jogadas, que não resultaram sequer em defesas difíceis dos goleiros de ambos lados.

Visitante, a Chapecoense definiu sua estratégia de explorar espaços na defesa adversária, especialmente na lateral-esquerda vascaína, composta por Henrique. Por ali, Eduardo e Bruno Silva conseguiram incomodar a zaga mandante, mas não a ponto de abrir o marcador.

Pressionado pelo jejum de cinco jogos sem vitórias no Brasileirão, o Vasco tentava trabalhar suas jogadas, mas encontrava dificuldades. Apenas um chute de fora da área de Pikachu, aos 21 minutos, foi direcionado ao gol de Jandrei, que encaixou a bola sem dificuldades. No final da etapa inicial, o Cruzmaltino apareceu no ataque, em cruzamento finalizado por Maxi Lopez, que cabeceou para fora aos 44 minutos.

O Vasco voltou para a segunda etapa com postura diferente, após ser vaiado e cobrado pela torcida na saída para o intervalo. Logo aos dois minutos, Lenon passou dificuldades a Jandrei em forte chute de fora da área, diferente de todas as proferidas por seus companheiros na primeira etapa, porém o goleiro novamente defendeu. Seis minutos depois, o goleiro da Chapecoense passou longe de ter chances no arremate de Wagner, que infiltrou na área de ataque após belo passe de Maxi Lopez e pôs o Vasco em vantagem na partida.

O gol serviu de motivação para o time mandante, mas a Chapecoense não se deixou levar e voltou a atacar. Aos 13, Amaral balançou as redes após escanteio cobrado, mas utilizou o zagueiro adversário para impulsão e o árbitro anulou a jogada.

O jogo seguiu, o Vasco manteve a superioridade na segunda etapa e criou chances de gol, mas pecou na pontaria. Maxi Lopez recebeu bom cruzamento de Lenon, aos 29 minutos, mas jogou por cima do gol adversário. Quatro minutos depois, a máxima lei do futebol - "quem não faz, leva" - entrou em cena. Após cruzamento, Leandro Pereira cabeceou para o fundo das redes e empatou a partida.

O tento marcado melhoraria a situação da Chapecoense no Campeonato Brasileiro, mas não tiraria a equipe da zona de rebaixamento. No entanto, os catarinenses não contavam com a habilidade e experiência de Maxi Lopez, que tratou de desempatar a partida aos 39 minutos. Já nos acréscimos, o argentino apareceu novamente em lindo passe para Thiago Galhardo marcar e dar fim à partida em São Januário.