Maxi López comemora boa atuação em vitória do Vasco: "Converti meu primeiro gol"

Depois de uma sequência de muitos empates, o Vasco da Gama voltou a vencer no Brasileirão. A vítima da noite deste domingo (26) foi a Chapecoense, que mesmo tendo jogado abaixo do Gigante da Colina, vendeu caro a derrota, somente concretizada nos minutos finais do duelo. Wagner abriu o placar para os donos da casa, Leandro Pereira empatou para os visitantes, Maxi López desempatou para o cruzmaltino e Galhardo, aos 47 do segundo tempo, decretou a vitória pelo placar de 3 a 1. Com o resultado, o Vasco assumiu a décima terceira colocação na tabela.

Na saída de campo, um dos destaques da equipe na partida, o argentino Maxi López, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco, concedeu entrevista. O jogador comentou sobre a sua felicidade com a vitória, pela necessidade dos três pontos e também falou sobre sua responsabilidade na chegada ao clube.

“Converti meu primeiro gol, fiz duas assistências, o time precisava da vitória. Ficamos felizes pelo resultado. Eu vim para esse time porque sabia da importância, é um time importante, com uma torcida grande. Prometo fazer meu máximo pra tratar de fazer muitas coisas bonitas aqui neste time”, complementou sobre uma possível idolatria da torcida.

Outro nome do jogo, Thiago Galhardo, que entrou nos últimos dez minutos e ajudou com um belo gol, também falou na saída de campo. O jogador foi polido ao reclamar de ter ficado no banco de reservas por escolha do treinador Valdir.

“Eu falei antes do jogo que tava 90, mas na verdade eu tava 100%. Não quis falar pra não criar nenhum tumulto. Falei com ele (Valdir), eu acho injusto pelo que eu venho produzindo. Respeito todos os meus companheiros, acho que fizeram uma excelente partida contra o Atlético Mineiro, mas falei pra ele que eu estaria à disposição, pra quinze, noventa (minutos). Mas é isso, agradecer à torcida pelo carinho comigo, por pedirem meu nome, e a todo grupo, acho que foram importantes os três pontos e eles merecem”, desabafou Galhardo.

O Vasco agora terá pela frente a equipe do Atlético –PR, em partida adiada da 15ª rodada do Campeonato. Este é um dos dois jogos que a equipe tem à menos que o restante das equipes. O outro, diante do Santos, também já tem data marcada e acontecerá no dia 27 de setembro.

Para o duelo diante do Atlético, na Arena da Baixada, na próxima quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), o Gigante da Colina não contará com o atacante Maxi Lopez, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Pela ordem cronológica da tabela, o próximo adversário seria o próprio Santos, em jogo válido pela 22ª rodada. Este duelo, marcado para o próximo sábado (1), foi transferido para o Maracanã.