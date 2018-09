Mesmo após vitória, Valdir deixa comando do Vasco: "Não nego que um dia quero ser o treinador"

A vitória diante da Chapecoense, pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro, deixou o Vasco na 13ª posição na tabela, com 24 pontos. Apesar da conquista dos três pontos, Valdir Bigode não continuará no comando do Gigante da Colina, voltando para a função de auxiliar-técnico do clube. Em coletiva, o presidente Alexandre Campello confirmou Alberto Valentim como novo treinador da equipe.

"Estou feliz na minha posição, mas não nego que um dia quero ser o treinador do Vasco. Sei o momento do clube, do time, e vou aguardar minha oportunidade. Venho trabalhando nas oportunidades que aparecem. Sei que essa é minha função. Entendo e agradeço", disse.

Em sua "despedida", uma declaração de Thiago Galhardo causou polêmica. Antes da partida, o autor do terceiro gol do Vasco era tratado como dúvida e chegou a revelar que não estava em totais condições físicas. Após o jogo, o meia contrariou sua fala e afirmou estar 100%, mas não gostaria de causar polêmica.



Sobre a declaração, Bigode disse que vai conversar com jogador e afirmou que detém o controle da escalação.

"Na verdade, a relação com o jogador é direta, clara. Não ouvi o que ele disse. Não tenho como responder. Vou conversar com ele e resolver cara a cara para não ter nenhuma ponta de dúvida. O poder de escalar o treinador tem que ter", afirmou Valdir Bigode.



Por outro lado, Valdir recebeu elogios e agradecimentos do meia Wagner, destaque na rápida passagem do técnico-interino à frente da equipe. Com Jorginho no comando, o camisa 20 teve poucas chances, frequentando o banco de reservas na maior parte do tempo. Bigode agradeceu o carinho e devolveu os elogios.



"O Wagner é muito valente. Sou amigo e vi o sofrimento dele por estar fora, mas não podia interferir para que o técnico colocasse ele. Conversei com ele, me disse que estava preparado, que daria o melhor. Fez dois gols em três jogos. Deu conta do recado", afirmou.