Alexandre Campello fala em modernização do Vasco sem fugir da política de austeridade

Prioridades. Essa foi uma palavra bastante usada pelo presidente Alexandre Campello na coletiva de apresentação dos reforços Vinícius Araújo e Leandro Castan. Com a ideia de reconstruir o Vasco, o presidente lançou a #VemMaisPorAí, que está nos assuntos mais comentados do Twitter, para trazer o apoio da torcida nesse momento revolucionário para o Gigante da Colina.

"Lançamos a #VemMaisPorAí e vai continuar vindo. Temos que pensar no equilíbrio financeiro, na modernização de São Januário, comprar um CT para o Vasco... Ainda temos muito para fazer nesses dois anos e meio que restam na nossa gestão. Vamos continuar atentos ao mercado, sempre respeitando a política de austeridade. Não tem mais espaço para loucura. Queremos modernizar o clube, com uma gestão mais austera", disse Campello em coletiva.

A questão de aproximar mais os torcedores ao clube

O aumento do sócio-torcedor, é um dos principais programas que estão ajudando o Vasco na melhora de sua condição financeira. Mas além, da satisfação de quase ter dobrado o número de sócios em somente dois dias, a questão da democratização dentro do clube ainda gera muitos problemas pela antiga gestão que comandava o clube.

"A nossa ideia é trazer esses vascaínos de volta e redemocratizar o Vasco, incluindo as eleições. O sócio torcedor vem respondendo bem. Eu brinco falando em chegar aos 50 mil, que podemos trazer mais gente. Nós chegamos aqui e tinhamos 7 mil sócios, e agora mais do que dobramos isso. Temos mais de 15 mil. Esperamos que isso siga assim. Nós temos apresentado avanços em diversos setores", declarou o presidente.

Planos para um novo CT

O Vasco vem alternando sua rotina de treinos em São Januário e no CT de Vargem Pequena. Com isso, o clube vem tentando achar um terreno para construir seu próprio centro de treinamento. A diretoria já entrou em contato com o prefeito do Rio Marcelo Crivella, que protocolou um terreno para o o Vasco possa dar início ao seu projeto.

"Estivemos com o Prefeito Crivella, juntamente com o Vereador Alexandre Izquierdo, e ele se mostrou bastante sensível às ambições do Vasco. A ideia é o mesmo terreno que tinha sido cedido. Os terrenos para Vasco e Botafogo, não foram utilizados dentro do tempo, e o Botafogo não tem mais interesse no terreno, então estamos negociando todo o espaço para o Vasco. A ideia é construir um CT integrado base e profissional. Isso facilita bastante. Queremos a base sempre próximo ao profissional, uma integração que gera uma experiência mais rápida e facilita a observação para a base".

São januário mais moderno

Um das grandes prioridades de Alexandre no comando do Vasco é a modernização do estádio São Januário. É nítido que a casa do clube cruz-maltina precisa de vários reparos.

"Estamos paralelamente em contato com a prefeitura de fazer uma melhoria no entorno de São Januário. Temos que pensar em prioridades. A modernização não inclui só o estádio. Precisamos de um projeto melhor para toda a sede. Para isso, precisamos melhorar o entorno. Estamos pensando em um grande projeto de modernização do estádio, da sede, do museu, do parque aquático, igreja, tudo", finalizou o presidente.